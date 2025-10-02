وداع قاس لملكة الفواكه الصيفية.. بزيادة 50% في الأسعار.. الكيلو فص عويس وصل لـ 215 جنيها.. شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قفزة سعرية شهدتها أسعار المانجو في أسواق التجزئة، لجميع الأصناف الشعبية، تخطت الـ 50 % على الأقل مقارنة ببداية الموسم في شهر يوليو الماضي.

وجاءت على رأسها ارتفاع سعر كيلو المانجو العويسي لتتخطى سعر الفص لأول مرة على مدار المواسم السابق، إذ وصل سعر المانجو العويس إلى 150 جنيهًا في أسواق بعض المناطق وأقل سعر لها 85 جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع سعر المانجو فص عويس ليصل إلى 215 جنيهًا.

فما هي أسباب ارتفاع سعر المانجو في الأسواق، ومتى ينتهي موسم المانجو 2025؟

اسعار المانجو اليوم الخميس في المحال التجارية، فيتو

أسباب ارتفاع سعر المانجو بالأسواق

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ ارتفاع أسعار المانجو بنسب متفاوتة في الأسواق، مرجعًا السبب إلى انخفاض الكميات المعروضة منها، خاصة وأننا رسميًا في نهاية موسم المانجو لعام 2025.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

موسم المانجو للأصناف الشعبية المحببة للمصريين انتهى

وأضاف: أن موسم المانجو للأصناف الشعبية المحببة للمصريين انتهى، وتشمل المانجو العويس والبلدي والسكري والفص والزبدية، وهي أصناف يعشقها المصريون، لكن دائمًا ما ينتهي موسم المانجو لأصناف الرئيسية مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر من كل عام.

5 أصناف مانجو مستمرة في السوق حتى نوفمبر المقبل

وأشار إلى أن بعض الأصناف ستظل معروضة في الأسواق حتى منتصف نوفمبر المقبل، وعلى رأسها، المانجو الكنت والكيت والهايدي والروجينة والنعومي، وهي أصناف لم يتعود عليها المواطن المصري في المواسم السابقة، وليست بشعبية الفص والعويس، لكن بدأ المواطنون في تناولها مؤخرًا، والإقبال على شرائها، خاصة وأن بعضها أرخص من الأصناف الشعبية، إضافة إلى تنوع مذاق ونكهة كل صنف منهم.

اسعار المانجو اليوم الخميس في المحال التجارية، فيتو

موسم المانجو لعام 2025 كان موسمًا ناجحًا

وقال «النجيب» إن موسم المانجو لعام 2025 كان موسمًا ناجحًا، حيث تنوعت فيه الأصناف المطروحة بكميات كبيرة غطت الاستهلاك، سواء استهلاك المواطنين العاشقين لتناول المانجو الطازج أو الذين يفضلون تخزينها، فضلًا عن تلبية احتياجات محلات العصائر.

أسعار المانجو خلال الموسم كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي

وأضاف: أن أسعار المانجو خلال الموسم كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي، وظلت أسعار المانجو بإستثناء الفص عند مستويات تقل عن 60 جنيهًا للكيلو، وتبدأ من 15 جنيهًا في أسواق الجملة، طوال الثلاث شهور الماضية وهي فترة تعد ذروة الموسم، وأمر طبيعي أن ترتفع أسعار السلع مع نهاية موسمها وانخفاض الكميات المعروضة منها.

اسعار المانجو اليوم الخميس في المحال التجارية، فيتو

أسعار المانجو اليوم الخميس

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» سعر المانجو اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، إضافة إلى سعر كيلو المانجو في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية

البداية مع أسعار المانجو اليوم؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إذ بلغ متوسط سعر كيلو المانجو بلدي نحو 44.5 جنيه، فيما تراوح أعلى سعر لكيلو مانجو بلدي نحو 60 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا أقل سعر.

اسعار المانجو اليوم الخميس في المحال التجارية، فيتو

أسعار المانجو في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، التي سجلت ارتفاعات ملحوظة، مع قرب إنتهاء الموسم، فهي كالأتي:

تراوح سعر مانجو نعومي من 40 إلى 84 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الثمرة.

تراوح سعر كيلو المانجو العويسي بين 95 و150 جنيهًا.

تراوحت أسعار المانجو كنت بين 43 و45 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مانجو فص بين 100 و160 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مانجو عويس معبأة في كرتونة وزن 1.5 كيلو نحو 220 جنيهًا.

اسعار المانجو اليوم الخميس في المحال التجارية، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في السلاسل الغذائية

بلغ سعر مانجو هايدي نحو 45 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مانجو جولك نحو 60 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو مانجو فونس نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المانجو تومي نحو 80 جنيهًا.

كيلو مانجو الفص العويس يسجل 215 جنيهًا

بلغ سعر مانجو زبدية وزن كيلو نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر مانجو فص عويس وزن كيلو نحو 215 جنيهًا. بلغ سعر مانجو كيت وزن كيلو نحو 55 جنيهًا.

