التموين تكشف عن قرارات جديدة لشركة الصناعات الغذائية بشأن الأرز

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 220 تابع (أ)، الصادر في 2 أكتوبر 2025، عن وزارة التموين والتجارة، قرارات الجمعية العامة غير العاديـة لـشركة تـسويق الأرز (ش. ت. م. م)، التابعة لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (ش. ق. م. م)

وقامت جمعية العامة التي عقدتها شركة توزيع الأرز بتعديل المادة (3) بغرض:

۱ -تسويق الأرز الشعير لحسابها أو لحـساب الغيـر أو تفـويض الغيـر فـي

عمليات التسويق.

٢ -توفير الأرز الأبيض اللازم للاستهلاك المحلي على مدار العام ولها في سبيل ذلك: تسويق الأرز الأبيض من شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. متابعة برامج الإنتاج والنقل والتخزين والتعبئة وكذلك بـرامج التوزيـع للأفـراد والتجار والهيئات.

استيراد الأرز الأبيض أو النصف مقشور من الخارج وبيعـه وتوزيعـه بحالتـه أو بعد إعادة تجهيزه أو تعبئته وكذلك إعادة تصديره.

٣ -تنفيذ عمليات تصدير الأرز من فحص ومراجعـة ونقـل وتخـزين وتـسليم بمواني الشحن حتى ظهر الوسيلة الناقلة.

٤ -تسويق مشتقات إنتاج الأرز من كسر ورجيع كون وجرمه وتنسيق عمليـات النقل والتخزين والتوزيع.

٥ -إقامة مشروعات لتحقيق أغراض الشركة ولها الاشتراك مع رؤوس الأموال الأجنبية والعربية في إقامة المشروعات المذكورة.

٦ -إنتاج مواد التعبئة والتغليف للشركة وللغير.

٧ -تسويق وتعبئة الأرز ومشتقاته وبدائله والسلع الغذائية الأخرى.

٨ -إنتاج وتـسويق بدائل الأرز مثـل الأرز الـصناعي والعجـائن الغذائيـة والمكرونة وغيرها.

٩ -القيام بالأعمال التسويقية التي تخدم الأنشطة السابقة وما يرتبط بها.

١٠ -أية أنشطة تكفل الاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتاحة للشركة كتسويق وتعبئة المواد الغذائية الأخرى وكذلك التخليص الجمركي سواء للشركة أو الغير.

۱۱ -ويجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجـوه مـع الجهات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضـها فـي مصر أو في الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك وفقًا لأحكام القانون.

۱۲ -تصدير كافة منتجات جمهورية مصر العربية.١٣ -استيراد الحبـوب ومنتجاتهـا والـسلع الغذائيـة وغيـر الغذائيـة التـي يسمح باستيرادها.١٤ -استيراد احتياجات شركات المضارب من سلع استثمارية ووسيطة وقطع غيار.١٥ -القيام بأعمال الوكالة التجارية لهذه الأنشطة.١٦ -نشاط الاستثمار العقارى سواء بنفسها أو بالمشاركة مع ال غير وذلك بإنـشاء عقارات أو الاتجار فيها بالبيع أو التأجير أو التمليك أو الشراء.۱۷ -تأجير الأماكن المملوكة للشركة الشاغرة وغير المستغلة.





