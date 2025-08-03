وزير التموين يبحث تطوير شركات مضارب الأرز

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء مجالس إدارات شركات مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار المتابعة الدورية لمنظومة العمل وتقييم الأداء داخل قطاعات الوزارة المختلفة.

حضر الاجتماع اللواء طارق رحال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مضارب رشيد، والمهندس محمد معوض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مضارب البحيرة، والمحاسب محمد فؤاد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مضارب كفر الشيخ.

وتركزت مناقشات الاجتماع على سبل تطوير الأداء داخل شركات المضارب، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتج النهائي.

كما تناول اللقاء بحث آليات الدعم الفني والتمويلي لتعزيز القدرة التنافسية لتلك الشركات، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، بما يواكب متطلبات السوق ويضمن توفير منتجات عالية الجودة للمواطنين، وفي مقدمتها الأرز، بأسعار مناسبة.

وتناول الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للمضارب، والوقوف على التحديات التي تواجهها، وطرح حلول عملية لتحسين الأداء واستقرار سوق الأرز.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء، على أهمية التكامل بين الشركات التابعة والشركة القابضة، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.

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