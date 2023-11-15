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اقتصاد

الهند تقلل الرسوم المفروضة على صادراتها من محصول الأرز

الأرز الهندي، فيتو
الأرز الهندي، فيتو

قررت دولة الهند تصدير نحو 500 ألف طن من محصول الموسم الجديد من الأرز البسمتي، نظرًا للطلب الكبير عليه من كبار المشترين في دول أوروبا والشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

كمية الصادرات الهندية من الأرز 

وتصدر الهند سنويا أكثر من أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي، إلى دول إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى، كما تشكل أوروبا سوقا كبيرة أخرى للأرز الهندي.

حظر الصادرات الهندية من محصول الأرز 

وبعد فرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي في يونيو الماضي لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية، فرضت الهند ضريبة  على سعر طن الأرز بلغت 1200 دولار  للطن الوحد من الأرز البسمتي في أغسطس الماضي.

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تقليل الرسوم على الصادرات الهندية 

وخفضت الحكومة الهندية  الشهر الماضي الضريبة المفروضة على صادراتها من محصول الأرز البسمتي إلى 950 دولارا للطن،  حيث أعاقت هذه الضرائب  صادراتها من المحصول، وتحميل  المزارعين مخزونات كبيرة من محصول الموسم الجديد.

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