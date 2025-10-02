الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

وكيل التعليم بالدقهلية يطلق مبادرة "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا"

مبادرة محافظتنا أكيد
مبادرة محافظتنا أكيد مسئوليتنا بالدقهلية، فيتو

انطلقت فعاليات مبادرة  "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا" لتعليم الدقهلية بمشاركة قيادات التعليم الفني، لتجميل الميادين، أعمال الدهانات لتزيين محولات الكهرباء وأكشاك الإنترنت والغاز في إطار الحرص على تجميل  المحافظة.

وكيل تعليم الدقهلية يطلق مبادرة "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا"

وذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتنفيذًا لرؤيته لتحسين الصورة البصرية للمواطن الدقهلاوي وجه المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

وشملت المبادرة  تجميل الميادين، أعمال الدهانات لتزيين محولات الكهرباء وأكشاك الانترنت والغاز

 

والقائمون على تنفيذ المبادرة:
• المهندس محمد سيد صبري - موجه عام الزخرفة العملي بالدقهلية 
• صفاء السيد محمد - مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالدقهلية 
• أمل أحمد موافى -  مسئول وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالدقهلية 
 

الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة

ووجه وكيل تعليم الدقهلية  كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المبادرة والتي تعكس مدى وعي أبناء الدقهلية بمسئوليتهم في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة.

