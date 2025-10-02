سيد رجب: مسلسل "لينك" يسلط الضوء على قضايا النصب الإلكتروني

كشف النجم سيد رجب تفاصيل مسلسله الجديد "لينك" الذى يجمعه بالنجمة رانيا يوسف، ويتواصل تصوير مشاهده على قدم وساق تمهيدًا لعرضه على قناة dmc ومنصة watch it خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل ينطلق من قضية النصب الإلكتروني ليتم تسليط الضوء بالعديد من المشكلات الموجودة في كل بيت مصري.

وأوضح سيد رجب، أن الفكرة الأساسية لمسلسل "لينك" تدور حول النصب الإلكتروني من خلال إرسال رابط، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال.

وقال رجب: “تتعرض أموالي للسرقة خلال أحداث المسلسل، وكذلك أموال رانيا يوسف، ونظرًا لأننا نسكن في عمارة واحدة، نبدأ في السعي وراء استعادة أموالنا، ولكن العمل لا يقتصر على قصة سرقة الأموال، بل يتخذ منها مدخلا دراميا لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية أعمق”.

وتابع سيد رجب:"مع الدخول في أحداث مسلسل "لينك" تنكشف علاقات اجتماعية متعددة، منها علاقة الأب بأبنائه، وعلاقة الجار بجاره، وكذلك علاقة الصديق بصديقه، كما نطرح من خلال العمل العديد من المشكلات التي يعاني منها الشباب، مثل الإدمان، بالإضافة إلى طموحات بعضهم المفرطة التي قد تدفعهم إلى طرق خاطئة وتتحول إلى مشكلة حقيقية".

مسلسل "لينك" يشارك في بطولته إلى جانب النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، اية عبد الرازق، والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.