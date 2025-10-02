الخميس 02 أكتوبر 2025
من التهديد بالسحر والدجل إلى التصالح، النيابة تنهي مشاجرة سيدتين بالشرقية

النيابة العامة بالشرقية،
النيابة العامة بالشرقية، فيتو

أخلت النيابة العامة بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية سبيل سيدتين من ديوان مركز الشرطة، وذلك عقب تصالحهما وتنازلهما عن المحاضر المقدمة بينهما، في واقعة المشاجرة التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مقطع فيديو متداول تبادل التهديدات بينهما باستخدام أعمال الدجل والشعوذة.

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

ربة منزل توجه تهديدا لزوجة شقيقها 

ويُظهر الفيديو السيدة الأولى وتُدعى سناء (34 عامًا – ربة منزل) وهي توجه تهديدًا إلى زوجة شقيقها، قائلة: "هجيب شيخ يا نور يتوضى باللبن في الحمام ويكرهك في روحك وأخليكي تمشي تشدي في شعرك"، فيما ردت عليها الأخرى وتُدعى نورهان (27 عامًا – ربة منزل) بقولها: "هتعملي ليا أعمال عشان مش أجيب الولد يا سناء.

أول تحرك لمديرية أمن الشرقية 

وعقب انتشار الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية فحص المقطع لتحديد أطرافه وظروف الواقعة ومكان تصويره، حيث تمكنت من التوصل إلى السيدتين وضبطهما، رغم عدم تحرير أي محاضر من جانبهما، وتمت إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

زوج المتهمة: اتفقتا على التصالح وإنهاء النزاع

من جانبه، أكد "اسماعيل.م "زوج المتهمة والذي  يقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، أن ما جرى لا يعدو كونه خلافًا عائليًا عابرًا بين زوجته وزوجة شقيقه، مشيرًا إلى أنهما اتفقتا على التصالح وإنهاء النزاع، على أن يتم ذلك رسميًا أمام النيابة العامة اليوم، رغم ما تضمنه الفيديو من تهديدات تتعلق بأعمال دجل وشعوذة.

