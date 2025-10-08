الأربعاء 08 أكتوبر 2025
البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأسيوط الجديدة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة.

البابا تواضروس: طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "أعطنا وقتًا بهيًّا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس"، موضحًا أن هذه الكلمات الواردة في تحليل صلاة الساعة السادسة من النهار تحمل دعوة إلى النقاء الداخلي والخارجي، والسيرة النقية التي تحفظ الإنسان والكنيسة، والحياة الهادئة المملوءة بالسلام، وهي جميعها وسائل لإرضاء اسم الله القدوس.

جاء ذلك خلال زيارة البابا تواضروس الثاني لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بصنبو التابع لإيبارشية ديروط وصنبو، ضمن زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها اليوم.

كان في استقباله مجمع راهبات الدير بالألحان والشموع والورود، حيث صلى قداسة البابا صلاة الشكر، ثم ألقى كلمة روحية تأمل فيها معاني المقطع السابق من الصلاة. وأوضح أن "الوقت يصبح بهيًا حينما نقدسه بالصلاة والتسبيح وقراءة الكتاب المقدس"، مضيفًا أن "السيرة الطاهرة أشبه برائحة طيبة تنتشر وتحفظ الإنسان والكنيسة والبلاد"، مؤكدًا أن "الهدوء سمة للحياة الحقيقية، طوبى لمن يحيا حياة هادئة مملوءة بالسلام".

تأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرعوية التي يقوم بها البابا تواضروس لمحافظة أسيوط، والتي تشمل عددًا من الأديرة والكنائس التابعة لإيبارشياتها.

البابا تواضروس كاتدرائية الأنبا أنطونيوس أسيوط الجديدة البابا تواضروس الثاني

الجريدة الرسمية
ads