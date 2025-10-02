الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة روما وليل في بطولة الدوري الأوروبي

روما
روما

يواجه فريق روما نظيره ليل، اليوم الخميس، في لقاء صعب للطرفين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما وليل 

وتنطلق مباراة روما ضد ليل في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة  beIN Sports 1.

التشكيل المتوقع لروما ضد ليل 

 سفيلار، هيرموسو، مانشيني، نديكا، رينش، كريستانتي، العيناوي، تسيميكاس, سولي، الشعراوي، فيرفسون.

التشكيل المتوقع لـ ليل الفرنسي ضد روما 


بودارت،ىسانتوس، نجوي، مبيمبا، فيردونك، بن طالب، بوعدي، فرنانديز باردو، هارالدسون، الصحراوي، جيرو.

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم، بحثًا عن مواصلة العروض القوية في البطولة القارية، بعدما فازا الثنائي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ويقود فريق ليل الفرنسي المهاجم الدولي السابق المخضرم أوليفييه جيرو، الذي يطمح لقيادة فريقه نحو تحقيق نتيجة إيجابية، والثأر من الفريق الإيطالي بعد المواجهات السابقة بينهما. 

ورغم الطموحات الكبيرة للفريق الفرنسي إلا أن المهمة لن تكون سهلة، إذ يصطدم بخصم قوي يتمثل في قطب العاصمة الإيطالية، الذي يعيش فترة مميزة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل هذه القمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي أوليفييه جيرو بطولة الدوري الأوروبي منافسات الجولة الثانية

مواد متعلقة

بجوار أوبلاك ونجم مانشستر يونايتد، استدعاء جراديشار لقائمة منتخب سلوفينيا

الكشف عن أفضل لاعب في الجولة الـ6 من الدوري الإنجليزي (فيديو)

بقيادة لامين يامال، قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مبابي، آلة تهديف لا تتوقف في هجوم ريال مدريد

الأكثر قراءة

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads