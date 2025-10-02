التشكيل المتوقع لمباراة روما وليل في بطولة الدوري الأوروبي

يواجه فريق روما نظيره ليل، اليوم الخميس، في لقاء صعب للطرفين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما وليل

وتنطلق مباراة روما ضد ليل في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة beIN Sports 1.

التشكيل المتوقع لروما ضد ليل

سفيلار، هيرموسو، مانشيني، نديكا، رينش، كريستانتي، العيناوي، تسيميكاس, سولي، الشعراوي، فيرفسون.

التشكيل المتوقع لـ ليل الفرنسي ضد روما



بودارت،ىسانتوس، نجوي، مبيمبا، فيردونك، بن طالب، بوعدي، فرنانديز باردو، هارالدسون، الصحراوي، جيرو.

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم، بحثًا عن مواصلة العروض القوية في البطولة القارية، بعدما فازا الثنائي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ويقود فريق ليل الفرنسي المهاجم الدولي السابق المخضرم أوليفييه جيرو، الذي يطمح لقيادة فريقه نحو تحقيق نتيجة إيجابية، والثأر من الفريق الإيطالي بعد المواجهات السابقة بينهما.

ورغم الطموحات الكبيرة للفريق الفرنسي إلا أن المهمة لن تكون سهلة، إذ يصطدم بخصم قوي يتمثل في قطب العاصمة الإيطالية، الذي يعيش فترة مميزة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف البطولات، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل هذه القمة.

