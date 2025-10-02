من أجل معادلة ميسي، هالاند يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

يقترب إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من الوصول إلى رقم قياسي جديد خلال الفترة المقبلة في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى موناكو.

رقم قياسي لهالاند

وأصبح لاعب مانشستر سيتي أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في المسابقة، بالهدف الذي سجله في مباراة نابولي التي أقيمت الشهر الماضي. وجاء هدفه رقم 50 في مباراته الـ49 محطما رقم رود فان نيستلروي الذي سجل 50 هدفا في 62 مباراة.

والآن أصبح رقم ليونيل ميسي القياسي على مرمى البصر، ويبدو أنه من المؤكد أنه سيحطمه.

ميسي هو أسرع لاعب يسجل 60 هدفا في دوري الأبطال. وتمكن من تحقيق ذلك في 80 مباراة. والثنائية التي سجلها هالاند أمام موناكو، الأربعاء، تعني أنه سجل 52 هدفا في 50 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.