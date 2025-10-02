الخميس 02 أكتوبر 2025
من أجل معادلة ميسي، هالاند يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

هالاند
هالاند

يقترب إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من الوصول إلى رقم قياسي جديد خلال الفترة المقبلة في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى موناكو.

رقم قياسي لهالاند 

وأصبح لاعب مانشستر سيتي أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في المسابقة، بالهدف الذي سجله في مباراة نابولي التي أقيمت الشهر الماضي. وجاء هدفه رقم 50 في مباراته الـ49 محطما رقم رود فان نيستلروي الذي سجل 50 هدفا في 62 مباراة.

والآن أصبح رقم ليونيل ميسي القياسي على مرمى البصر، ويبدو أنه من المؤكد أنه سيحطمه.

ميسي هو أسرع لاعب يسجل 60 هدفا في دوري الأبطال. وتمكن من تحقيق ذلك في 80 مباراة. والثنائية التي سجلها هالاند أمام موناكو، الأربعاء، تعني أنه سجل 52 هدفا في 50 مباراة.

