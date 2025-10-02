حنان مطاوع تعلن رفضها استخدام صورتها وصوتها بالذكاء الاصطناعي، ما القصة؟

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها ورفضها التام لاستخدام صورتها وهيئتها وصوتها في تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء أي محتوي، وهذا بالإضافة إلى صورة والدها الراحل الفنان كرم مطاوع.

فأكدت مطاوع من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها استيقظت قبل أيام قليلة لتجد فيديو "إنساني" تم إنشاؤه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) دون الرجوع إليها أو أخذ موافقتها، والذي يظهرها ومجموعة من زملائها في "لحظات مؤثرة" مع آبائهم وأهاليهم الراحلين، وكأنهم يرسلون رسائل من "العالم الآخر".

ورغم إقرارها بأنها "لا تشك في نية صانع المحتوى"، إلا أنها طرحت تساؤلات حول الحقوق القانونية والأخلاقية لاستخدام صورتها وصورة والدها دون موافقتها.

وذكرت الفنانة حنان مطاوع بالبروتوكولات المعمول بها سابقًا، حيث كان يتم التعاقد مع الفنانين حتى لاستخدام أصواتهم أو صورهم في الأعمال الكرتونية. وتساءلت: "هل عادي اني اصحي في يوم ألاقي نفسي في فيلم ضد قناعاتي؟"، مشيرة إلى أن الاستخدام غير المصرح به، وإن كان بدافع إنساني اليوم، يفتح الباب أمام استخدامها في أي شيء آخر قد يتعارض مع قناعاتها.

وصفت الفنانة ما يحدث بأنه "سرقة وانتهاك حقوق وسلب حقي حتى في الموافقة والرفض". وفي حين رحبت باستخدام التكنولوجيا لفائدة الناس، شددت على أن ما بدأ يحدث يمثل تجاوزًا خطيرًا

وأعلنت حنان مطاوع عن رفضها بشكل قاطع وضع شكلها أو صورتها أو صوتها، أو صورة والدها الراحل وصوته، أو صورة أو صوت والدتها، في أي عمل فني أو إعلامي أو صحفي مهما كان نوعه، دون الرجوع لي والموافقة كتابيًا عليه، مؤكدة على ضرورة حماية الحقوق الفردية في عصر التكنولوجيا المتقدمة.

