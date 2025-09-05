علاقة صداقة تجمع أحمد رزق وحنان مطاوع في "هيروشيما"

تشهد أحداث فيلم هيروشيما علاقة صداقة بين حنان مطاوع وأحمد رزق ضمن أحداث العمل، ويتعرض أحمد رزق لعدد من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتساعده حنان مطاوع.

أحداث فيلم هيروشيما

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، وجار حاليًّا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في العمل.

أحمد السقا

ويعرض خلال الفترة الحالية فيلم “أحمد وأحمد” للنجم أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، في دور العرض السينمائي، حيث تم طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث.

