الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علاقة صداقة تجمع أحمد رزق وحنان مطاوع في "هيروشيما"

أحمد رزق وحنان مطاوع،
أحمد رزق وحنان مطاوع، فيتو

تشهد أحداث فيلم هيروشيما علاقة صداقة بين حنان مطاوع وأحمد رزق ضمن أحداث العمل، ويتعرض أحمد رزق لعدد من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وتساعده حنان مطاوع.

 

أحداث فيلم هيروشيما

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، وجار حاليًّا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في العمل. 

أحمد السقا 

ويعرض خلال الفترة الحالية فيلم “أحمد وأحمد” للنجم أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، في دور العرض السينمائي، حيث تم طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.  

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حنان مطاوع هيروشيما أحمد رزق أحمد السقا

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

ارتفع عددهم إلى 14 شخصا، أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بـ"معازيم فرح" في قنا

ارتفاع عدد ضحايا سقوط "ملاكي" برشاح بلبيس إلى 3 وفيات والبحث جار عن مفقودين

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

هل تخلت ياسمين عبد العزيز عن بدرية طلبة بعد شائعة تجارة الأعضاء؟ الفنانة تجيب

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

بالأسماء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads