الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مصدر: الجزء الثاني من مسلسل "بنت القبايل" لن يرى النور

حنان مطاوع
حنان مطاوع

علمت فيتو من أحد مصادرها المقربة من أسرة الجزء الثاني من مسلسل بنت القبايل الذى يقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، أن أسرة العمل لن تقوم بتصوير العمل.

وأضاف المصدر:"الجزء الثاني من العمل بنسبة كبيرة لن يرى النور، لأن المشروع توقف لأسباب غير معلومة للجميع، وكتب منه فقط 5 حلقات حبيسة الأدراج".

وتدور أحداث مسلسل "بنت القبايل" ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودرامي ويظهر ذلك من خلال الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن وغيرها.

يذكر أن مسلسل "بنت القبايل" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منه فضالي، أشرف عبد الغفور، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

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حنان مطاوع بنت القبائل حسني صالح بنت القبايل

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