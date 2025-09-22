مهرجان VS-FILM يكرّم حنان مطاوع في افتتاح دورته الثانية

أعلن مهرجان VS-FILM عن تكريم النجمة حنان مطاوع في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، والذي سيُقام يوم 2 نوفمبر المقبل في العين السخنة.

يأتي هذا التكريم في وقت مميز يتزامن مع ترشيح أحدث أفلامها "عيد ميلاد سعيد" لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.

وفي تعليق لها على التكريم، أعربت حنان مطاوع عن سعادتها الكبيرة قائلة: “أنا سعيدة جدًا بهذا التكريم، خاصة أنه يأتي من مهرجان يهتم بنوع فني مميز مثل الأفلام القصيرة جدًا".

"هذه الأفلام تحمل حالة عشق خاصة بالنسبة لي، وعلى الرغم من انطباع البعض بأنها صناعة بسيطة، إلا أن كتابتها وتنفيذها يتطلبان مهارة عالية واهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل".

التكريم بمثابة تقدير لكل فنانة قدمت عطاءً فنيًا متميزًا

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة أبو نار، رئيس مهرجان VS-FILM، عن فخره بتكريم حنان مطاوع، مؤكدًا أن هذا التكريم هو بمثابة تقدير لكل فنانة قدمت عطاءً فنيًا متميزًا عبر مختلف وسائل الإعلام من سينما وتليفزيون ومسرح وإذاعة.

وأضاف أبو نار: “حنان مطاوع واحدة من أبرز النجمات في الوطن العربي التي قدمت تجارب سينمائية مبتكرة، خاصة في مجال الأفلام القصيرة، والرسوم المتحركة، والأفلام المستقلة التي نالت العديد من الجوائز المحلية والدولية”.

يُذكر أن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا يعتبر من المهرجانات النوعية التي تسلط الضوء على هذا الشكل السينمائي الفني المميز، وتجمع صُناع الأفلام والجمهور في مهرجان واحد للاحتفاء بالإبداع السينمائي.

