تنفيذ 21 ألف مشروع بقيمة 3 مليارات و535 مليون جنيه بالشرقية

قال العربي الشبراوي، مدير مبادرة مشروعك بمحافظة الشرقية: إن أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة الحالية هو مشروع تجارة السيراميك والمفروشات وإنشاء مصنع للأعلاف وأخر للأسمدة العضوية، ومصنع ملابس وصناعات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومصنع لتعبئة الأرز وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب وورشة موبيليا وغيرها.

المركز الثاني ديرب نجم

وأضاف مدير “مشروعك” أن مركز الزقازيق وحي أول وثان جاءا في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها، حيث وصلت إلى ٢٨٨٥ مشروع بقيمة ٤٢٩ مليون و٨٩٨ ألف و٩٠٠ جنيه، يليهما في المركز الثاني مركز ديرب نجم بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٦٩٣ مشروع بقيمة ٤٢٦ مليون و٩٨٢ ألف و٩٣٥جنيه، يليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٩٠٣ مشروع بقيمة ٣٨٣ مليون و٣٤١ ألف جنيه و٩٢٠ جنيه، مبينا أن هذه الموافقات دفعت المحافظ الى توجيه القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية.

المهندس حازم الأشموني

وأعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ٢١ ألف و٨٨٧ مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و٥٣٥ مليون و٧٨٨ ألف جنيه وتوفير ٥٧ ألف و٩٦٢ فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٥م.

رفع مستوى المعيشة للمواطن الشرقاوي

وأكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

