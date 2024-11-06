3.3 مليار جنيه تمويلات، حصاد "مشروعك" بالشرقية خلال 9 سنوات

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٩ ألفا و٣٨٢ مشروعا، ضمن برنامج مشروعك بمحافظة الشرقية بتكلفة 3 مليارات و291 مليون و50 ألف جنيه، وتوفير ٥٦ ألفا و٥٤١ فرصة عمل للشباب منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٦ نوفمبر ٢٠٢٤م.

تشجيع الشباب على إقامة المشروعات

أكد المحافظ ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

أهم المشروعات المنفذة

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف ومصنع أسمدة عضوية ومصنع ملابس وصناعات كهربائية ومستلزمات طبية ومصنع لتعبئة الأرز وحظيرة مواشي وتجارة حبوب وورشة موبيليا.

مركز ديرب نجم يحتل المركز الاول بالمحافظة

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها، ووصلت إلى ٢٦٣٦ مشروعا بقيمة ٣٩٩ مليونا و٤ آلاف و٣٠٩ جنيهات، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات وصلت إلى ٢٧٧٣ مشروعا بقيمة ٣٨٧ مليونا و٩٨ ألفا و٤٠٠ جنيه.

تسهيل إجراءات منح القروض

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.