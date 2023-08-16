الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

مركز ديرب نجم بالشرقية يحصد المركز الأول في برنامج مشروعك

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،فيتو

أكد العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بمحافظة الشرقية  أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.... وغيرها ).

وأضاف  أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٥٧٤ مشروع بقيمة ٣٧٠ مليونا و٥٨١ ألفا و٥٣٥ جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٢٩ مشروعا بقيمة ٣٥٤ مليونا و٨٩٦ ألفا و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية  بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٩ مشروعا بقيمة ٣٤٠ مليونا و٧٤٤ ألف جنيه و٢٥٠جنيها.

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برنامج مشروعك بالشرقية يوفر 55 ألف فرصة عمل

دور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

وبدوره أشاد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة وذلك لتوفير ٥٥ ألف  و٣٣٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و٩١مليون و٣٠٣ آلاف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٨ ألفا و٨٨٠ مشروعا  وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ١٤ أغسطس  2023م.

الاهتمام مشروعات الشباب والاهتمام بهم 

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، ولفت المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أهم المشروعات التي ينفذها مشروعك بالشرقية 

أكد العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بمحافظة الشرقية  أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.... وغيرها ) وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول... بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٧٣ مشروعا بقيمة ٣٧٠ مليونا و٣٣١ ألفا و٥٣٥ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٢٩ مشروعا بقيمة ٣٥٤ مليونا و٨٩٦ ألفا و٤٠٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٩ مشروعا بقيمة ٣٤٠ مليونا و٧٤٤ ألفا و٢٥٠ جنيها حيث وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

برنامج مشروعك يوافق على 2568 مشروعا بالشرقية

مدير مشروعك بالمحافظة 

وأوضح  العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.... وغيرها ) مضيفا مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول... بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٥٦٨ مشروع  بقيمة ٣٦٨ مليونا و٨٣٣ ألفا و١٢٥جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٠٨ مشروعا بقيمة ٣٤٩ مليونا و٨٩٦ ألفا و٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية  بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٧ مشروعا بقيمة ٣٣٥ مليونا و٤٥٨ ألف جنيه و٥٠جنيه.فيما وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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مستلزمات طبية مصنع أعلاف مصنع اسمدة عضوية محافظ الشرقية العربي الشبراوي مركز ومدينة ديرب نجم الدكتور ممدوح غراب

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