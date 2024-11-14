مدينة بلبيس بالشرقية توفر قروضًا لدعم مشروعات الشباب

تابع اليوم الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مع إدارة “مشروعك” بمجلس مدينة بلبيس ما تم إنجازه بالاضافة إلى عمل مبادرة الغرض منها توفير فرص للشباب بالقرى والاحياء والمدن.

وجاء ذلك لتحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة واستغلال الكفاءات والطاقات الكامنة للشباب المصري وتوظيفها والقدرة على الإبداع ومنها المشروعات الواردة بالمسار الأول وهى المشروعات متناهية الصغر حيث يبدأ القرض من ٣ آلاف جنيه إلى ٧٥الف جنيه ولمدة سنتين.

المستندات المطلوبة بالمسار الأول

وقال رئيس مركز بلبيس ان المستندات تتلخص فى الرقم القومي للعميل والضامن ساري وعقد ايجار لمقر النشاط أو المشروع (مر عليه سنه وممتد حتى نهاية القرض مختوم وحاصل إثبات تاريخ بالشهر العقاري بالإضافة إلى إيصال كهرباء حديث لم يمر عليه ٣شهور.

أما مشروعات المسار الثاني هي خاصة للمشروعات متناهية الصغر، فالقرض يبدأ من ١٠٠ ألف جنيه إلى ٢٥٠ ألف لمدة ٣سنوات، وقال: إن المستندات المطلوبة لذلك الفرض هي سجل تجاري مر عليه سنه وبطاقة ضريبية وعقد إيجار لمقر النشاط أو المشروع مختوم ومثبت التاريخ بالشهر العقاري بالإضافة إلى الرقم القومي للعميل والضامن ساري.

وجود رخصة مؤقتة او دائمة للنشاط

وشدد رئيس المدينة على تواجد ايصال كهرباء حديث وبرينت تأمينات صاحب عمل والموقف الضريبي (محاسب قانوني) بالإضافة إلى رخصة دائمة أو مؤقتة أو بدون رخصة وأن يستصدر خطابًا من برنامج مشروعك.

وأوضح أن التعامل سيكون مع التعامل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك ناصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي، ذاكرًا أن البنوك هي الجهة المنوط بها تحديد كل شريحة ومواعيد السداد.