3 فرق من كل دولة، فيفا يدرس إجراء تعديلات جديدة على مونديال الأندية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدخال تعديلات جديدة على لوائح المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك بهدف زيادة عدد الفرق الممثلة من نفس الدولة.

تعديلات كأس العالم للأندية 

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن المقترح المطروح يسمح بمشاركة ثلاثة أندية من كل بلد بدلًا من اثنين فقط، بعدما أثارت النسخة الأولى بالنظام الجديد المكونة من 32 فريقًا موجة من الانتقادات، خاصة عقب غياب أندية بارزة مثل برشلونة بطل الدوري الإسباني ونابولي بطل الدوري الإيطالي، رغم تتويجهما محليًا.

وشهدت البطولة الأولى تمثيلًا محدودًا للدوريات الكبرى، حيث شارك من إنجلترا فقط تشيلسي ومانشستر سيتي، فيما حُرم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من التواجد بسبب القيد الحالي الذي يمنع مشاركة أكثر من ناديين من نفس الدولة.

إلى جانب رفع الحد الأقصى لعدد الأندية، تبحث الفيفا أيضًا زيادة عدد المشاركين إلى 48 فريقًا في النسخ المقبلة، وهو اقتراح يحظى بدعم من رابطة الأندية الأوروبية (ECA)، لكنه يواجه معارضة قوية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يخشى من تضارب المواعيد وزيادة الضغوط على اللاعبين.

بهذا، يظل مستقبل البطولة قيد النقاش بين الأطراف المختلفة، في انتظار حسم الصيغة النهائية التي ستُطبق في النسخ القادمة من مونديال الأندية.

