إسرائيل تعتقل 200 شخص من المشاركين فى أسطول الصمود

قالت صحيفة واشنطن بوست إن البحرية الإسرائيلية اعترضت ما يقرب من عشرين قاربًا من أسطول الصمود المتجه إلى سواحل غزة، واحتجزت ما لا يقل عن 200 شخص، وفقًا لمنظمى القافلة، بمن فيهم الناشطة السويدية فى مجال المناخ جريتا ثونبرج. كانت المجموعة تبحر باتجاه قطاع غزة محملة بمساعدات إنسانية فى محاولة لكسر الحصار الإسرائيلى المفروض عليه.

وصول أول السفينة ميكينو إلى المياه الساحلية لقطاع غزة

وأعلن أسطول الصمود العالمي اليوم الخميس، وصول أول سفينة والتي تدعى ميكينو إلى المياه الساحلية لقطاع غزة بنجاح.

وقال أسطول الصمود في بيان له إن السفينة "عمر المختار" تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية. وبحسب البيان، فإن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلًا بحريًّا عن غزة.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة خارجية الإحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها سترحل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.

اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمى المتجه إلى غزة

وفى وقت سابق، اليوم الخميس، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمى المتجه إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها تتواصل مع عائلات البريطانيين المشاركين فى الأسطول، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وضم أسطول الصمود العالمى نشطاء وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج.. وأشارت التقارير الواردة من بعض السفن التابعة للأسطول إلى اعتقال المشاركين على متن سفينتى "ألما" و"سايرس" بينما فقد الاتصال بغالبية السفن التابعة للأسطول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.