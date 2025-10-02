جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن القوات البحرية الإسرائيلية سيطرت على أكثر من 40 قاربًا من "أسطول الصمود العالمي".

مظاهرات حاشدة ودعوة لإضراب عام

وكانت قد شهدت العاصمة الإيطالية روما، ومدن آخرى فى البلاد، مظاهرات حاشدة ودعوة لإضراب عام، احتجاجا على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض أسطول الصمود العالمى الذى كان فى طريقه لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية فقد احتشد فى روما نحو 10 آلاف متظاهر قرب محطة قطارات تيرمينى قبل أن يتوجهوا فى مسيرة نحو قصر كيجى مقر الحكومة الإيطالية وسط إجراءات أمنية مشددة.

مظاهرات داخل محطة كادورنا

كما خرجت مظاهرات مماثلة في عدة مدن مثل، نابولى حيث اقتحم ناشطون محطة القطار، وشهدت ميلانو مظاهرات داخل محطة كادورنا، كما خرجت مظاهرات فى تورينو.

وأعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإيطالية (CGIL)، وهو أكبر نقابة في البلاد، عن إضراب عام غدا الجمعة، احتجاجًا على ما وصفه بـ"العدوان الخطير على سفن مدنية كانت تقل مواطنين إيطاليين".

حان الوقت لتعطيل كل شيء

بدوره، انضم اتحاد النقابات القاعدية (USB) إلى الإضراب، مؤكدًا عبر حساباته الرسمية "إسرائيل تهاجم القانون الدولي، وقد حان الوقت لتعطيل كل شيء".

