الخارجية البريطانية تعرب عن قلقها من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمى المتجه إلى قطاع غزة.

عائلات البريطانيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي

وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها تتواصل مع عائلات البريطانيين المشاركين في الأسطول، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

اعتقال المشاركين على متن سفينتي ألما وسايرس

وضم أسطول الصمود العالمى نشطاء وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج.

وأشارت التقارير الواردة من بعض السفن التابعة للأسطول إلى اعتقال المشاركين على متن سفينتي "ألما" و"سايرس" بينما فقد الاتصال بغالبية السفن التابعة للأسطول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.