الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية عقب احتجاز عدد من مواطنيها في أسطول الصمود

أسطول الصمود العالمي،
أسطول الصمود العالمي، فيتو

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الخميس، القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، على خلفية احتجاز عدد من المواطنين الإسبان المشاركين في "أسطول الصمود".

إسرائيل تعترض أسطول المساعدات نحو غزة 

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنها تتابع الوضع، وأن قنصلياتها في المنطقة في حالة تعبئة.

وأدانت وزارة الخارجية البرازيلية اعتراض إسرائيل أسطول المساعدات نحو غزة ويضم مواطنين منهم النائبة لويزيان برازيليا. 

واستنكرت الخارجية البرازيلية العمل العسكري الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق النشطاء السلميين على متن أسطول الصمود، مؤكدة أنها أبلغت إسرائيل بشكل مباشر قلقها على البرازيليين الـ15 المشاركين في الأسطول. 

الخارجية الفرنسية دعت إسرائيل لضمان سلامة المشاركين فى أسطول الصمود

أما الخارجية الفرنسية فقد دعت إسرائيل لضمان سلامة المشاركين وتوفير الحماية القنصلية لهم، وشددت الخارجية السويسرية على أن أي تدخل يجب أن يلتزم بمبدأي "الضرورة والتناسب"، مع ضمان أمن الركاب. 

من جهتها، أدانت الخارجية التركية بشدة ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" من البحرية الإسرائيلية، وطالبت الخارجية البلجيكية إسرائيل باحترام القانون الدولي والبحري، وضمان سلامة السفن.

ووصفت وزارة الخارجية الأيرلندية اعتراض الأسطول بأنه مثير للقلق، ودعت لاحترام حقوق من على متنه وفق القانون الدولي. 

وحثت وزارة الخارجية الأسترالية جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وضمان سلامة ومعاملة الأشخاص المشاركين معاملة إنسانية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة وقارب شاركوا بأسطول الصمود

أما الخارجية البريطانية فقد أعربت عن القلق إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود وأكدت على تواصلها مع عائلات البريطانيين المشاركين فيه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت اليوم الخميس، بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة وقارب شاركوا بأسطول الصمود. 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مئات المشاركين في الأسطول تم اقتيادهم لميناء أسدود لترحيلهم من إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط واسعة في البحر للتأكد من عدم اقتراب أي قارب من غزة. 

تجدر الإشارة إلى أن أسطول الصمود الذي انطلق نهاية أغسطس الماضي من إسبانيا، يضم 45  سفينة على متنها مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسطول الصمود السفارة الإسرائيلية في مدريد وزارة الخارجية الإسبانية مدريد غزة الإحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يسيطر على 40 قاربا من أسطول الصمود

مظاهرات حاشدة وإضراب عام في إيطاليا ضد إسرائيل لاعتراضها أسطول الصمود (فيديو)

بعد اعتقال نشطاء أسطول الصمود، الرئيس الكولومبي ينقض اتفاقية التجارة مع إسرائيل ويطرد دبلوماسييها

الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي

الأكثر قراءة

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads