لحظة توجيه نشطاء أسطول الصمود نداءات إلى دول عربية وعالمية (فيديو)

وجه نشطاء "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة نداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضهم لهجوم من البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، وأمرتهم بالتوجه إلى ميناء أسدود.

وانتشر فيديو لشخص عرف عن نفسه بأنه محمد عبدالله من البحرين، وهو ناشط من سفينة "يولارا"، وقال: "اسمي محمد عبدالله، أنا مواطن من البحرين. إذا وصلكم هذا الفيديو، فهذا يعني أنني تم اختطافي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وانا في طريقي إلى غزة في مهمة إنسانية، ملتزمة بالقانون الدولي، وتهدف لكسر الحصار عن أهلنا".

وطالب حكومة البحرين "بالتدخل بشكل فوري وعاجل لإطلاق سراحي. أنا أسرت لأنني حاولت القيام بواجب إنساني وأخلاقي لإيقاف جريمتي التجويع والإبادة الجماعية التي مارسها العدو الصهيوني ضد أهلنا في الوقت الذي يجب محاسبته على جرائمه".

وفي فيديو آخر، عرف أحد ركاب أسطول الصمود عنه نفسه بأنه خالد مساعد وهو من الكويت، وقال: "إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو فقد تم اختطافي من قبل الكيان الغاصب الصهيوني على رغم أن أهداف رحلتنا كسر الحصار عن غزة أرجوكم أرجو من دولتي التحرك فورا لإخراجي".

وعرف آخر عن نفسه بأنه عبدالرحمن يوسف غزال من الأردن، وقال في الفيديو: "في حال انتشر هذا الفيديو، فهذا يعني أنه تم اختطافنا من قبل الكيان الصهيوني المحتل. وأنا في طريقي في مهمة إنسانية لإيصال المساعدات الغذائية والأدوية لأهلنا المتضررين في قطاع غزة".

وأضاف: "أطالب حكومتي والحكومات العربية أن تتدخل لفتح المعابر وإخراجنا من سجون الكيان الغاصب المحتل وفتح معبر بري وبحري آمن لإيصال المساعدات ووقف التجويع وإيقاف الحرب التي لم ترحم أحد سواء طفل أو جريح أو أسير أو مريض".

ونستعرض تاليا بعض المقاطع المصورة الأخرى لناشطين على متن أسطول الصمود.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الأسطول أن 13 سفينة صارت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية، مؤكدا أن "محاولاتنا للوصول إلى قطاع غزة ستستمر حتى رفع الحصار الإسرائيلي".

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض جيش الإحتلال الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبرًا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وأعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود، اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها.

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

