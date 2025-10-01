الأربعاء 01 أكتوبر 2025
حريق يلتهم مزرعة نخيل بواحة الداخلة في الوادي الجديد

جانب من الحريق، ڤيتو
جانب من الحريق، ڤيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على حريق بإحدى مزارع النخيل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومنع امتداده للمناطق الزراعية والسكنية المجاورة له.


اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقي بلاغا من ادارة النجدة باندلاع  حريق بإحدى مزارع النخيل بقرية الصحوة بمنطقة غرب الموهوب حيث التهمت النيران مساحة تقدر بفدان ونصف الفدان.

وتم  الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة له كما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسيارات محملة بالمياه للمساهمة في عملية تبريد اثار الحريق.


تحرر محضر بالحريق، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

