حريق يلتهم مزرعة نخيل بواحة الداخلة في الوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على حريق بإحدى مزارع النخيل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومنع امتداده للمناطق الزراعية والسكنية المجاورة له.



اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقي بلاغا من ادارة النجدة باندلاع حريق بإحدى مزارع النخيل بقرية الصحوة بمنطقة غرب الموهوب حيث التهمت النيران مساحة تقدر بفدان ونصف الفدان.

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة له كما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسيارات محملة بالمياه للمساهمة في عملية تبريد اثار الحريق.



تحرر محضر بالحريق، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.