محافظات

محافظ الشرقية يكرم رعاة مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية يكرم
محافظ الشرقية يكرم الرعاة لمهرجان الشرقية للخيول العربية

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فى احتفالية ليلية عدد من الرعاة الداعمين لـ مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 والمُقام علي أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من 1-3 أكتوبر الجاري، وذلك بمنحهم دروعًا تحمل مجسما للخيل تقديرًا لجهودهم في دعم وتنظيم المهرجان.

محافظ الشرقية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية

 

وأكد محافظ الشرقية أن هذا المهرجان يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية وفرصة رائعة للإستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب.

 أعرب الرعاة عن امتنانهم لتكريم المحافظ لهم تقديرًا لدعمهم في تنظيم المهرجان، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي إيمانًا منهم بدورهم ومسؤولياتهم المجتمعية تجاه المحافظة وكافة الفعاليات التي تقام على أرضها لتخرج بالشكل الذي يليق بعراقتها وأصالتها. 

محافظ الجيزة: الشرقية أيقونة التراث الأصيل

المشاركون فى تكريم الرعاة 

شارك في التكريم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.

