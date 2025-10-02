الخميس 02 أكتوبر 2025
انتظام خدمات الاتصالات بعد تأثرها بسبب أعمال تطوير بمحيط المتحف المصري

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو

انتهت منذ قليل أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير حيث انتظمت خدمات الاتصالات والتي تأثرت في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، اليوم الخميس 2 أكتوبر وذلك وفقا لما أكده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 

نقل مسارات بعض الكوابل  

كان  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد إن ذلك يأتي في إطار أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والتي تستلزم نقل مسارات بعض كوابل الألياف الضوئية الخاصة بشبكة التراسل الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمستخدمة في ربط شبكتها إضافة إلى شبكات المحمول (فودافون، أورنج، إي آند، وي).


أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه ترتب على هذه الأعمال تأثر بعض خدمات الاتصالات، سواء خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت المنزلي، في عدد من مناطق محيط القاهرة الكبرى، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

 

فرق الصيانة بالمصرية للاتصالات 


وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع على مدار الساعة مع فرق الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لضمان سرعة الانتهاء من أعمال النقل وعودة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتذار لمستخدمي خدمات الاتصالات عن أي إزعاج قد يطرأ خلال فترة الأعمال.

