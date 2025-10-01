الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رياضة

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين الزوراء والنصر السعودي في الشوط الأول

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا 2، انتهى الشوط الأول من مباراة الزوراء العراقي أمام ضيفه النصر السعودي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي استاد الزوراء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

 

وأعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة الزوراء العراقي، التي تقام على ملعب الأخير في الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال آسيا 2.

 

تشكيل النصر السعودي أمام الزوراء 

يدخل فريق النصر السعودي مباراته أمام الزوراء العراقي بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: بينتو ماتياس

نواف باشا - عبد الإله العمري - أميرة مارتينيز - سلطان الغنام - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو جابرييل - جواو فيليكس - ساديو ماني - أيمن يحيي - كينجيسلي كومان.

غياب رونالدو عن تشكيلة النصر 

تشهد المباراة غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو للراحة وعدم تعرضه للإصابة بسبب تقدمه في العمر حسبما ذكر خورخي جيسوس المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

وكان النصر افتتح مبارياته بدوري أبطال آسيا 2 بالفوز على استقلال دوشنبه بخماسية دون رد فيما افتتح الزوراء مبارياته بالفوز على جوا الهندي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالهند.

النصر السعودي الزوراء العراقي دوري أبطال آسيا جورجى جيسوس كريستيانو رونالدو

