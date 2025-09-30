بسبب طلبها الطلاق، النيابة تحقق مع زوج في واقعة إصابة زوجته بـ 30 غرزة في الغربية

تحولت خلافات أسرية بين زوج وزوجته إلى جريمة هزت الشارع بمنطقة سكة زفتى بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .

وذلك بعدما أقدم زوج على الاعتداء على زوجته داخل منزل والدتها، مستخدمًا أداة حادة "كتر" ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة وكسر في ذراعها.

بداية القصة: خلافات لم تهدأ

وتؤكد التحريات أن الزوجة غادرت منزل الزوجية منذ أشهر، بعد أن رفعت قضايا نفقة وطلاق أمام المحاكم رافضة العودة إلى بيت الزوجية.

وهذه النزاعات التي يصفها مقربون بأنها "سلسلة من الخلافات المستمرة"كانت الشرارة التي دفعت الزوج إلى اقتحام منزل أسرة زوجته حيث وقع الاعتداء.

تفاصيل الواقعة

بحسب ما كشفه مصدر أمني بمحافظة الغربية فإن مشادة كلامية وقعت داخل منزل والدة الزوجة تطورت سريعًا إلى إخراج الزوج آداة حادة والتعدي بها على زوجته ما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية في الوجه والصدر والبطن والذراع احتاجت لأكثر من 30 غرزة جراحية، فضلًا عن كسر في الذراع أثناء محاولتها الدفاع عن نفسها.

أصوات من الشارع

الجيران الذين شهدوا لحظة الاعتداء أكدوا أنهم فوجئوا بصراخ المجني عليها، فيما هرع بعضهم لإبلاغ الشرطة والإسعاف، وأكد أحد شهود العيان أن: "المشكلة بينهم قديمة لكن لم نتوقع أن تصل إلى حد الطعن والدماء".

تدخل أمني سريع

تم نقل الزوجة المصابة إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج فيما أطلق العقيد أبو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائي بسمنود والمحلة تعليماته بسرعة ضبط المتهم، وبالفعل تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم ثان المحلة من القبض على الزوج وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

