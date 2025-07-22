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رياضة

بيلينجهام يقضي إجازته في لندن بعد إجراء عملية في الكتف (فيديو)

جود بيلينجهام،فيتو
جود بيلينجهام،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس، فيديو للنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بعد إجراء عملية جراحية في الكتف.

ورصد الفيديو قضاء بيلينجهام إجازته في لندن بعد إجراء عملية في الكتف بأحد المستشفيات الكبرى في انجلترا.

 

وعانى بيلينجهام من خلع في الكتف الأيسر خلال مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو، في نوفمبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، عانى  بسبب تلك الإصابة وانتظر أشهر طويلة، قبل أن يتقرر خضوعه لعملية جراحية.

مدة غياب جود بيلينجهام عن ريال مدريد 

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "خضع لاعبنا جود بيلينجهام بنجاح لعملية جراحية لخلع متكرر في كتفه الأيسر".

 

وأضاف البيان: "أجرى العملية الدكتوران مانويل ليس وأندرو والاس، بإشراف الخدمات الطبية لريال مدريد".

واختتم البيان: "يبدأ بيلينجهام الآن فترة تأهيل قبل استئناف برنامجه التأهيلي".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أشارت إلى أن تلك الجراحة ستجبر بيلينجهام على الابتعاد عن الملاعب لمدة شهرين إلى 3 ثلاثة أشهر، على أن يعود في سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أسوأ الأحوال، قد لا يتمكن بيلينجهام من العودة إلا بعد فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

10 مباريات يغيب عنها بيلينجهام في الموسم الجديد 

وسيغيب جود عن ريال مدريد على مدار 10 مباريات، بواقع 8 لقاءات في الدوري الإسباني، وأول مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

 

 

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