تصفيات كأس العالم، إنجلترا تفوز على صربيا بخماسية نظيفة

حقق منتخب إنجلترا فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-0 على صربيا، ضمن الجولة الحالية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فوز إنجلترا على صربيا

جاء هدف الافتتاح عبر هاري كين من رأسية دقيقة، استغلَّ فيها رمية ركنية أرسلها ديكلان رايس بعد ذلك، أحرز نوني مادويكي أولى أهدافه الدولية، إثر تمريرة ساحرة من مورجان روجرز.

ومع مطلع الشوط الثاني، أضاف إزري كونسا الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي من المنافس، وسجّل مارك طوي الهدف الرابع من تسديدة "فوللي" رائعة، واختتم ماركوس راشفورد المهرجان بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

