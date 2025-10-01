ما حكم التبرع أونلاين للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين من دمياط يدعي أيمن، يسأل فيه عن الحكم الشرعي فى التبرع أونلاين للأعمال الخيرية.



وقال خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس": " إن التبرع للاعمال الخيرية أمر مقبول وجائز، فالله قال فى محكم آياته: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة الآية 2.



وأضاف أن التكافل من مقاصد الشريعة، والتبرع يحقق هذا المقصد ولكن يجب أن يكون عن طريق وسائل تحقق الهدف منها، موضحا: " الأمر يحتاج إلى الاستيفاق، حيث يجب على المتبرع التأكد من وصول الأموال إلى الجهة المراد التبرع لها، ويجب الابتعاد عن صفحات السوشيال ميديا الوهمية".



وأوضح: "المتبرع يحصل على الثواب كاملا لأنه مرتبط بقصد الإنسان ونيته، إعمالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول: إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكل امريء مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".

