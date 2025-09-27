نقص حاد بالصفائح الدموية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد الضوي

أطلق الناقد التشكيلي صلاح بصيار، نداءً عاجلًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمطالبة بـ التبرع بالدم لإنقاذ حياة الفنان الرائد أحمد الضوي، أحد رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، الذي يرقد حاليًا في مستشفى عين شمس العام.

وكشف بصيار أن التحاليل الطبية أثبتت معاناة الفنان الضوي من نقص حاد في الصفائح الدموية، مشيرًا إلى حاجته الماسة والطارئة لأكياس دم و48 وحدة صفائح دموية.

ووجه بصيار نداءه تحديدًا إلى "شباب الفن"، داعيًا من يجد في نفسه القدرة على التبرع بالدم التوجه فورًا إلى مستشفى عين شمس العام، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في توفير الكمية المطلوبة حتى الآن، على الرغم من محاولات البحث المستمرة من نجله زياد وأصدقائه، ووجود "نقص بالتواصل" مع بنك الدم ومستشفى الزراعيين وخط طوارئ وزارة الصحة.

وكان بصيار قد أفاد في وقت سابق أن الفنان الضوي يعاني من "تكسر الصفائح الدموية وتضخم الكبد والطحال"، وأنه يرقد في العناية المركزة بالمستشفى في "حالة صحية خطرة جدًّا"، ما دفعه لتوجيه مناشدة عاجلة سابقة لوزير الثقافة لإنقاذ الفنان وعلاجه على نفقة الدولة.

وزارة الثقافة تتابع حالة الفنان الضوي

في سياق متصل، أكد الناقد التشكيلي صلاح بصيار أن وزارة الثقافة تتابع الحالة الصحية للفنان أحمد الضوي، وذلك استجابةً للمناشدة التي أطلقها، منوها إلى تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الذي أفاد بأن وزارة الصحة تتابع حالة الفنان الضوي منذ صباح ذلك اليوم، بتنسيق ومتابعة مستمرة من وزارة الثقافة بناءً على ما نُشر.

ونقل بصيار عن الوزير قوله: "أريد أن يطمئن الجميع... مع متابعة نتائج التحاليل والفحوصات. كل التمنيات بالشفاء".

الفنان أحمد الضوي

ويُعدّ الفنان أحمد الضوي من أهم رواد فن تحريك الصلصال في مصر والوطن العربي، وكان من المؤسسين لهذا الفن برعاية المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم، وله رصيد ضخم من الأعمال الفنية الشهيرة التي شارك فيها بـ التحريك والإخراج، أبرزها مسلسلات (من قصص الأنبياء - المبشرين والمبشرات بالجنة - الأصدقاء الثلاثة - دقدق - الطفل جحا - أوفه)

بالإضافة إلى أفلام مثل حلم الفخاري وشقاوة عيال، والكثير من الأعمال الأخرى.

