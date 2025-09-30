هل يتحول التبرع بالبلازما إلى عبء على المتبرع ؟ القانون يجيب

لم يعد التبرع بـ البلازما مجرد إجراء طبي روتيني داخل المستشفيات، بل أصبح ساحة جدل عالمي تتقاطع فيها قضايا الصحة والاقتصاد والأخلاقيات، فبينما يمثل شريان حياة لآلاف المرضى، يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول حقوق المتبرعين وخطر تحوّلهم إلى وقود لمنظومة طبية وتجارية لا تراعي دائمًا البعد الإنساني.

البلازما.. ذهب سائل في السوق الطبي

البلازما تُعرف بأنها "الذهب السائل"، نظرًا لقيمتها العالية في علاج الحروق وأمراض المناعة والنزيف الحاد.

ومع اتساع الطلب العالمي، تحوّلت إلى مورد استراتيجي تسعى الدول إلى تأمينه، بينما تتسابق مراكز طبية وخاصة على الحصول عليه.

حقوق المتبرع في القانون

ورغم وجود لوائح تُلزم مراكز التبرع بتأمين راحة المتبرع والحفاظ على خصوصيته، إلا أن تقارير دولية حذّرت من ممارسات ضغط واستغلال، خاصة في الدول التي تسمح بتعويض مالي للمتبرعين. هنا يصبح التبرع خطرًا حين يُختزل في معادلة تجارية تتجاهل الصحة العامة.

إذا كان الهدف إنقاذ الأرواح، فإن سلامة المتبرع تظل الشرط الأول لاستدامة العملية. تكرار التبرع دون فواصل زمنية كافية، أو غياب الرقابة الصارمة، قد يحوّل المتبرع من فاعل خير إلى ضحية استنزاف. وهنا يبرز دور الدولة في وضع حدود واضحة تحول دون انزلاق هذه الممارسة إلى "تجارة مقنّعة".

ويُعد التبرع بالبلازما ممارسة طبية قديمة نسبيًا؛ بدأت أولى التجارب المنظمة في منتصف القرن العشرين مع تطور تقنيات فصل مكونات الدم. ومع مرور الوقت، تحولت البلازما إلى عنصر أساسي في إنتاج أدوية منقذة للحياة مثل عوامل التجلط لمرضى الهيموفيليا، والأجسام المناعية لعلاج الأمراض النادرة.

في السنوات الأخيرة، ارتفع الطلب العالمي على البلازما بشكل غير مسبوق، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تدخل في صناعة أدوية بيولوجية معقدة. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 20 مليون مريض حول العالم يعتمدون سنويًا على علاجات مشتقة من البلازما.

مصر بدورها لم تكن بعيدة عن هذا التوجه، إذ أطلقت الدولة مشروعًا قوميًا للتبرع بالبلازما عام 2021 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقاتها، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. هذا المشروع لم يُنظر إليه فقط كخطوة صحية، بل أيضًا كبنية استراتيجية للأمن الدوائي الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.