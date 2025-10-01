في أجواء يسودها الود والتقدير، احتفل مجلس إدارة الهلال الأحمر في القليوبية باليوم العالمي للمسنين، من خلال تنظيم زيارة لدار مسنين بنها، بمشاركة وفد من قيادات المجلس، وذلك في إطار حرص الجمعية على مد جسور التواصل مع كبار السن ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

الهلال الأحمر بالقليوبية يحتفل باليوم العالمي للمسنين داخل دار مسنين بنها

وضم الوفد كلًا من النائب أبو سريع إمام رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء الفرماوي الأمين العام، والدكتور محمد صبحي الأمين العام، والصحفية نهال جمعة دوام عضو مجلس الإدارة، والأستاذ مصطفى محيي المدير التنفيذي للفرع.

وخلال الزيارة، حرص أعضاء الوفد على تقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، ووزعوا الهدايا الرمزية التي أدخلت البهجة على قلوبهم، كما أجروا لقاءات حوارية مفتوحة معهم للتعرف على أبرز احتياجاتهم ومشكلاتهم، مؤكدين التزام الهلال الأحمر بالقليوبية بالمساهمة في إيجاد حلول لها، سواء من خلال الدعم المباشر أو التنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد النائب أبو سريع إمام، رئيس مجلس الإدارة، أن هذه الزيارة تأتي تجسيدًا لدور الهلال الأحمر في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، والاهتمام برعاية كبار السن الذين يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع، مضيفًا أن إدخال السعادة على قلوبهم واجب إنساني وأخلاقي قبل أن يكون مهمة مؤسسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء الفرماوي أن الهلال الأحمر بالقليوبية يضع برامج مستمرة لدعم فئة المسنين، سواء من خلال تقديم الرعاية الصحية أو الدعم النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمسنين فرصة للتأكيد على أهمية هذه الفئة الغالية في حياة كل أسرة ومجتمع.

كما أشاد الدكتور محمد صبحي امين الصندوق عضو مجلس الإدارة، بالتفاعل الإيجابي للنزلاء خلال اللقاءات الحوارية، مؤكدة أن الاستماع لهم والتقرب منهم يعد أحد أهم أشكال الدعم المعنوي، وهو ما تحرص عليه الجمعية في مختلف أنشطتها.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التعاون بين الهلال الأحمر بالقليوبية ودور رعاية المسنين، والعمل على تنظيم فعاليات دورية لإدخال السعادة والبهجة إلى قلوبهم، بما يعكس رسالة الجمعية الإنسانية في خدمة المجتمع.

