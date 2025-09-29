تموين القليوبية يضبط 10 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل هايبر بالعبور

تمكنت مديرية التموين بـالقليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، من ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، داخل هايبر شهير بمدينة العبور، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع لجنة من الطب البيطري والبيئة.

10 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

شملت المضبوطات في حملة مديرية التموين بـالقليوبية: 3 أطنان لحم جاموسي أحمر (150 كرتونة)، 3 أطنان بيف برجر (3000 كيس)، 3360 كجم دواجن مجمدة، 600 كجم كبدة مجمدة، 1250 كجم جبنة موتزاريلا، و180 كيس بسكويت، وجميعها غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة بإيصالات رسمية لحين صدور قرار النيابة العامة، مع التنبيه على أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتطبيق الاشتراطات الصحية.

