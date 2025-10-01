نائب محافظ الدقهلية يناقش سبل دعم خطط التحول الرقمي بالمراكز التكنولوجية

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماعا لدعم سياسة التحول الرقمي وتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية.



اجتماع نائب محافظ الدقهلية لدعم سياسة التحول الرقمي

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، في إطار منظومة التحول الرقمي، ودعما لسياسة التحول الرقمي التي تهدف لها الدولة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

تقديم الخدمات الرقمية، تحقيقًا لمبدأ الخدمة تصل للمواطن أينما كان

وفي هذا الصدد، أكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تمثل تطورًا غير مسبوق وهي امتداد لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية في صورة عصرية تواكب تطلعاتهم وتناسب متطلباتهم الحياتية، وتقديم الخدمات الرقمية، تحقيقًا لمبدأ الخدمة تصل للمواطن أينما كان.

آليات تعظيم وتنمية موارد المحافظة والمديريات

واستعرض نائب محافظ الدقهلية اجتماعا، استعرض خلاله آليات تعظيم وتنمية موارد المحافظة والمديريات التابعة لها دون المساس بالموازنة العامة للدولة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق سياسة التحول الرقمي وتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية، التي تتيح للجمهور الحصول على كل الخدمات بطريقة إلكترونية دون عناء أو مجهود.

تخفيف العبء عن المواطنين في إطار التحول الرقمي

وأوضح نائب محافظ الدقهلية، أن تلك الجهود تأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين في إطار التحول الرقمي وتيسير توفير كل الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية عصرية وميسرة، بالتعاون مع شركة ايتكنوفا لتكنولوجيا المعلومات.

بداية لتحول شامل في تقديم خدمات وزارة العمل

هذا وتُعد هذه الخطوة بداية لتحول شامل في تقديم خدمات وزارة العمل، وتأكيدًا على التزام الدولة برفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة، والوصول بها إلى كافة شرائح المجتمع.

