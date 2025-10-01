الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يناقش سبل دعم خطط التحول الرقمي بالمراكز التكنولوجية

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور أحمد العدل  نائب محافظ الدقهلية  اجتماعا لدعم سياسة التحول الرقمي وتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية.


اجتماع نائب محافظ الدقهلية لدعم سياسة التحول الرقمي

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتخفيف العبء عن المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، في إطار منظومة التحول الرقمي، ودعما لسياسة التحول الرقمي التي تهدف لها الدولة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

 

تقديم الخدمات الرقمية، تحقيقًا لمبدأ الخدمة تصل للمواطن أينما كان

وفي هذا الصدد، أكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تمثل تطورًا غير مسبوق وهي امتداد لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية في صورة عصرية تواكب تطلعاتهم وتناسب متطلباتهم الحياتية، وتقديم الخدمات الرقمية، تحقيقًا لمبدأ الخدمة تصل للمواطن أينما كان.

 

آليات تعظيم وتنمية موارد المحافظة والمديريات

واستعرض نائب محافظ الدقهلية اجتماعا، استعرض خلاله آليات تعظيم وتنمية موارد المحافظة والمديريات التابعة لها دون المساس بالموازنة العامة للدولة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق سياسة التحول الرقمي وتقديم الخدمات المميكنة عبر المراكز التكنولوجية، التي تتيح للجمهور الحصول على كل الخدمات بطريقة إلكترونية دون عناء أو مجهود.

تخفيف العبء عن المواطنين في إطار التحول الرقمي

وأوضح نائب محافظ الدقهلية، أن تلك الجهود تأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين في إطار التحول الرقمي وتيسير توفير كل الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية عصرية وميسرة، بالتعاون مع شركة ايتكنوفا لتكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

بداية لتحول شامل في تقديم خدمات وزارة العمل

هذا وتُعد هذه الخطوة بداية لتحول شامل في تقديم خدمات وزارة العمل، وتأكيدًا على التزام الدولة برفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة، والوصول بها إلى كافة شرائح المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المميكنة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تخفيف العبء عن المواطن محافظ الدقهلية نائب محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

رسميًا، إغلاق شاطئ جمصة ورئاسة المدينة تحذر من نزول البحر

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لمزارعي بنجر السكر

ضبط عاطلين بسرقة توك توك بالإكراه فى الزاوية الحمراء

مصر تستضيف الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads