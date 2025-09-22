الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان أعمال مشروع المنطقة اللوجستية بطلخا

جولة نائب محافظ الدقهلية
جولة نائب محافظ الدقهلية بالمنطقة اللوجستية، فيتو

 تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية للاطمئنان على حسن سير العمل، والوقوف على معدلات التنفيذ، وإزالة أي عقبات يمكن أن تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء من أعمال التنفيذ.

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد النجار مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والأستاذ عصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار، واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندس احمد عزت بجهاز تنمية التجارة بوزارة التموين والتجارة الداخلية

 

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعوق أعمال التنفيذ وسرعة الانتهاء منها، لتوفير خدمات متنوعة للمواطنين.

متابعة مستمرة لإنجاز مشروع المنطقة اللوجستية 

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لإنجاز المشروع ومتابعته الشخصية لتنفيذ الأعمال بالموقع، وأضاف أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الدعم اللازم وتيسير كافة الإجراءات الإدارية التي تكفل إزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، وأنه وجه لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

 

المنطقة اللوجستية تمثل أول مول تجاري مفتوح في منطقة الدلتا 

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنطقة اللوجستية تمثل أول مول تجاري مفتوح في منطقة الدلتا يُنفذ وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، ويُعد صرحًا استثماريًا ضخمًا من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمحافظة، لما يوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية، فضلًا عن فرص العمل التي يتيحها للشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين والتجارة التنمية الاقتصادية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية السلامة والصحة المهنية محافظ الدقهلية مشروع المنطقة اللوجستية وزارة التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ الدقهلية معايير السلامة مركز ومدينة طلخا

مواد متعلقة

لجنة لمعاينة جاهزية باكيات سوق طلخا المطور بالدقهلية قبل التشغيل

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع كبير مستشاري ترامب للشئون العربية والشرق الأوسط

أطباء بلا حدود: 82 ألف نازح جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان

ألونسو يختار 24 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

مدبولي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads