نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام المساعد يتفقدان أعمال مشروع المنطقة اللوجستية بطلخا

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية للاطمئنان على حسن سير العمل، والوقوف على معدلات التنفيذ، وإزالة أي عقبات يمكن أن تواجه التنفيذ، مشيرا إلى أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء من أعمال التنفيذ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد النجار مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والأستاذ عصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار، واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندس احمد عزت بجهاز تنمية التجارة بوزارة التموين والتجارة الداخلية

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعوق أعمال التنفيذ وسرعة الانتهاء منها، لتوفير خدمات متنوعة للمواطنين.

متابعة مستمرة لإنجاز مشروع المنطقة اللوجستية

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لإنجاز المشروع ومتابعته الشخصية لتنفيذ الأعمال بالموقع، وأضاف أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الدعم اللازم وتيسير كافة الإجراءات الإدارية التي تكفل إزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، وأنه وجه لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي ببذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال.

المنطقة اللوجستية تمثل أول مول تجاري مفتوح في منطقة الدلتا

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنطقة اللوجستية تمثل أول مول تجاري مفتوح في منطقة الدلتا يُنفذ وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية، ويُعد صرحًا استثماريًا ضخمًا من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمحافظة، لما يوفره من خدمات ترفيهية ولوجستية، فضلًا عن فرص العمل التي يتيحها للشباب.

