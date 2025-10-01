الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

رسميًا، إغلاق شاطئ جمصة ورئاسة المدينة تحذر من نزول البحر

شاطئ جمصة، فيتو
أعلنت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق شاطئ جمصة بشكل كامل ونهائي عقب انتهاء موسم الصيف، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وحماية أرواحهم.

رئاسة جمصة  تحذر من النزول إلى البحر وغلق الشاطئ بانتهاء موسم الصيف 

وأكدت رئاسة مدينة جمصة أن مجلس المدينة غير مسؤول عن أي حالات غرق قد تحدث أو أي شخص يقرر النزول إلى مياه البحر بعد هذا التاريخ، مشددة على أن ذلك سيكون على مسؤوليته الشخصية البحتة.

الالتزام الكامل بقرار الإغلاق وعدم النزول إلى مياه البحر، وتناشد رئاسة المدينة المواطنين وزوار جمصة بضرورة الالتزام الكامل بقرار الإغلاق وعدم النزول إلى مياه البحر خلال الفترة المقبلة، إلى حين بدء الموسم الصيفي الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي من منطلق الحرص على حياة وسلامة الجميع.

أي تجاوز لقرار الإغلاق قد يعرّض حياة الأفراد للخطر.

كما شددت رئاسة جمصة على أن الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة بشأن الشاطئ يعد مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن أي تجاوز لقرار الإغلاق قد يعرّض حياة الأفراد للخطر.

وأكدت رئاسة المدينة علي  أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولوياتها، داعية الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات لحين إعادة فتح الشاطئ مع حلول الموسم الصيفي المقبل.

