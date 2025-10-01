قلبي وروحي بهذا النادي، لاعب ريال مدريد يكشف حقيقة رفضه المشاركة أمام كيرات

كشف فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد حقيقة رفضه المشاركة في مباراة فريقه أمام كيرات الماتي، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد فالفيردي على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام كيرات الماتي، ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في المباراة، ليتردد بعدها أن جلوسه على مقاعد البدلاء جاء بعدما رفض اللاعب طلب المدرب تشابي ألونسو بالمشاركة في مركز الظهير الأيمن، في ظل غياب داني كارفاخال، وترينت ألكسندر أرنولد للإصابة.

وأكد فالفيردي عبر حسابه على موقع “إكس” أن كل الأقاويل عن رفضه المشاركة مع ريال مدريد غير صحيحة، قائلا: "''قرأت مقالات عديدة أساءت لسمعتي، أعلم أنني خضت مبارياتٍ سيئة وأعي ذلك، لا أخفي أمري وأواجه الانتقادات وجهًا لوجه لكنني أشعر بحزن عميق''.

وأضاف: ''قد يقول الناس الكثير عني لكن لا يمكنهم تحت أي ظرف من الظروف أن يقولوا إني أرفض اللعب، لقد بذلت قصارى جهدي وأكثر من أجل هذا النادي ولعبت وأنا مصاب ولم أشتك أو أطلب راحة'، علاقتي بالمدرب جيدة ما يمنحني ثقة كافية لأخبره بالمركز الذي أفضله في الملعب، لكنني كنت دائمًا أوضح له أنني جاهز للعب في أي مكان، في أي رحلة وفي كل مباراة''.

واختتم فالفيردي: ''لقد وضعت قلبي وروحي في هذا النادي وسأواصل ذلك حتى لو لم يكن ذلك كافيًا في بعض الأحيان أو لم ألعب كما أريد، أقسم أنني لن أستسلم أبدًا وسأقاتل حتى النهاية، وسوف ألعب أينما النادي احتاجني''.

ريال مدريد يكتسح ألماتي 5-0 في دوري أبطال أوروبا

وفاز ريال مدريد على كيرات ألماتي بخمسة أهداف دون رد في مباراة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول للنادي الملكي من علامة الجزاء بالدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثاني والثالث ثم سجل كامافينجا رابع الأهداف ثم اختتم إبراهيم دياز الخماسية قبل نهاية اللقاء بدقائق.

تشكيل ريال مدريد أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دين هويسن،ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

قائمة ريال مدريد

وضمّت القائمة 24 لاعبًا، يتقدمهم تيبو كورتوا، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما شهدت غيابات بارزة على رأسها داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر-أرنولد بسبب الإصابات.

ويمتلك ريال مدريد 6 نقاط بعدما فاز بصعوبة على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بهدفين لهدف.

