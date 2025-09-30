برشلونة يستهدف التعاقد مع ألفاريز قاهر ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة مهتم بضم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

ولم يبرم برشلونة سوى 3 صفقات صيفية، حيث تعاقد مع حارس المرمى الإسباني خوان خارسيا والجناح السويدي روني باردجي، إلى جانب الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة.

جوليان ألفاريز خيار أول في برشلونة

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة وضع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، كهدف أول للنادي في صيف 2026.

وأوضحت الصحيفة، أن ألفاريز نجح في لفت أنظار الإدارة الرياضية ببرشلونة، ومن بينهم رئيس النادي خوان لابورتا الذي يكن له تقديرًا كبيرًا منذ أن كان لاعبًا في مانشستر سيتي، وذلك بفضل تألقه أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي حيث سجل هدفين.

وأبدى برشلونة رغبته في ضم ألفاريز في صيف 2024، لكنه انضم إلى أتلتيكو مدريد في النهاية، خاصة وأن النادي الكتالوني لم يكن يستطيع تلبية مطالب السيتيزنس مع وجود ثقة مطلقة في روبرت ليفاندوفسكي.

ولكن مع انتهاء عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، فإن حامل لقب الدوري الإسباني قرر التحرك مرة أخرى لضم ألفاريز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيواجه صعوبات مالية كبيرة لحسم صفقة النجم الأرجنتيني، ومع ذلك يمتلك عدة نقاط تصب في مصلحته، أبرزها وجود مساحة في فاتورة الرواتب بنهاية الموسم الحالي مع رحيل ليفاندوفسكي الذي سيوفر 26 مليون يورو سنويًّا.

ألفاريز مشجع لبرشلونة

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة يعلم جيدًا أن ألفاريز مشجع للنادي الكتالوني، خاصة وأن مواطنه وزميله في منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، كان قائدًا للبرشلونة.

وزعمت الصحيفة، أن محيط ألفاريز حريص على رحيل اللاعب في الصيف المقبل.

وسبق وأن ألمح بذلك وكيل اللاعب، قائلًا: "الأمور تسير في أتلتيكو مدريد يومًا بيوم، سنرى كيف تسير المفاوضات، كرة القدم في تغير مستمر، سيكون هناك مفاوضات بين كافة الأطراف".

ومع ذلك، لفتت الصحيفة، إلى أن الأمر لن يكون سهلًا فيما يخص المفاوضات بين الناديين، بدليل الصفقات الأخيرة التي تمت بينهما، مع العلم أن ألفاريز يمتلك عقدًا حتى 2030، ولديه شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

كما أن أتلتيكو مدريد لا يعاني من حاجة تجبره على التخلي عن خدمات ألفاريز، الذي يعتبر نجم مشروعه ودفع ما يقرب من 100 مليون يورو لضمه.

أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز

ويرى برشلونة أنه سيكون من الصعب أن يبدي أتلتيكو انفتاحًا على بيع ألفاريز بأقل من 200 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، لا يرى برشلونة في ألفاريز أنه لاعبًا قد يصطدم بناديه أو مدربه دييجو سيميوني، من أجل إجبارهم على السماح له بالرحيل.

