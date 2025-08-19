5 غيابات وفيديو فالفيردي مع نجله، مخاوف من تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

يستهل نادي ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني - الليجا، أمام أوساسونا، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

ورغم وجود 5 غيابات بارزة تتمثل في فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام وإندريك للإصابة، وأنطونيو روديجر (موقوف منذ نهائي كأس الملك أمام برشلونة)، إلا أن التشكيل المتوقع يبقى واضح المعالم مع اعتماد المدرب تشابي ألونسو على خطة 4-3-3.

كما فجر الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مخاوف جماهير فريقه قبل ساعات من لقاء أوساسونا، حيث يعول جمهور النادي الملكي الكثير على فالفيردي في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأظهر مقطع فيديو للاعب الأوروجوياني وهو يلعب مع نجله وكاد أن يتعرض للإصابة.

🚨🎥 فالفيردي كاد أن يُصاب بسبب اللعب مع إبنه.

pic.twitter.com/wefkYhzQ3U — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) August 18, 2025

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أوساسونا

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على التشكيل المتوقع للملكي في المباراة، والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى، يتواجد تيبو كورتوا، وأمامه خط دفاع مكون من ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هويسين، وألفارو كاريراس.

أما وسط الميدان فيشهد عودة القائد الأوروجوياني فيدي فالفيردي بعد تعافيه من إصابة طفيفة، إلى جانب أردا جولر الذي يتحول تدريجيًا إلى دور لاعب الوسط، فيما يكمل أوريلين تشواميني الثلاثي الأساسي في منتصف الملعب.

في الهجوم، يقود فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي الخط الأمامي، بينما يستمر إبراهيم دياز في الحصول على فرصة جديدة في مركز الجناح الأيمن، في ظل تأخر رودريجو في استعادة جاهزيته ووصول الوافد الجديد فرانكو ماستانتونو مؤخرًا.

