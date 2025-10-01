الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الرقابة المالية تصدر ضوابط مباشرة نشاط الوساطة في التأمين رقميا

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (198) لسنة 2025 بشأن الضوابط الخاصة بمباشرة شركات الوساطة في التأمين لأعمالها رقميًا، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم استخدام التكنولوجيا المالية في مجال التأمين، وتنفيذًا للضوابط التي نص عليها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

ضوابط وشروط القرار 

ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، والراغبة في مباشرة أعمالها رقميًا، باستيفاء عدد من المتطلبات، هي أن يكون لديها ترخيص ساري من الهيئة، بمزاولة النشاط رقميًا، وتقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، وتحديد المنتجات والخدمات الرقمية المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني وفق قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (139) و(140) لسنة 2023، وتقديم عرض حي للمنصة الرقمية متضمنًا نتائج اختبارات الاختراق والثغرات للهيئة.


بموجب القرار تكون الشركات ملزمة بإتمام عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API) وذلك بين منصة وسيط التأمين الرقمي وأنظمة شركات التأمين، على أن يلتزم وسيط التأمين بالتأكد من تهيئة شركات التأمين لبنيتها التكنولوجية قبل الربط الفوري وتبادل المعلومات.

نص القرار على إلزام وسيط التأمين الرقمي بحفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة، والحفاظ على سريتها وعدم إفشاء أية معلومات إلا في حدود ما يجيزه القانون.
كما شملت التزامات وسيط التأمين الرقمي عددًا من الضوابط الجوهرية، وهي الإفصاح على المنصة عن الترخيص الصادر له وموافقة الهيئة، وإتاحة البيانات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء، وإعداد الإقرارات المناسبة واللازمة لاطلاع العميل عليها وموافقته عليها قبل إصدار الوثيقة.
 ومع إتاحة التواصل بخدمة عملاء مباشرة من خلال المنصة، وتمكين العملاء من مقارنة المنتجات التأمينية من ذات النوع بشكل محايد، والاطلاع على شروط ومزايا المنتجات التأمينية وموافقة العميل عليها قبل إصدار الوثيقة.
كما أوجب القرار عدم تحصيل الأقساط أو الرسوم بأي وسيلة تدخل المبالغ في حساب الوسيط، والاقتصار على وسائل التحصيل غير النقدي التابعة لشركة التأمين. 
 كذلك ألزم القرار الوسيط بالالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة السابقة، وإجراء اختبارات دورية مرة سنويًا على الأقل لاختراقات المنصة، (Penetration test) مرة واحدة على الأقل سنويًا وكذا عند كل تغيير جوهري على الأنظمة التقنية، على أن يتم موافاة الهيئة بنتائج ذلك الاختبار.
 وكذلك إجراء اختبار الثغرات للمنصة الالكترونية (Vulnerability test) مرة واحدة كل 3 أشهر على الأقل ومع كل تغيير جوهري على الأنظمة التقنية، على أن يتم موافاة الهيئة بنتائج ذلك الاختبار أيضًا، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المنصة الرقمية بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة، مع موافاة الهيئة بأي بيانات أو مستندات تطلبها.

وألزم القرار شركات التأمين المتعاقدة مع وسيط التأمين الرقمي بالتأكد من حصوله على موافقة الهيئة قبل التعاقد، وتخصيص الربط الإلكتروني لأغراض الوساطة فقط، وعرض أسعار المنتجات وفق الأسس الفنية المعتمدة. 

رئيس الرقابة المالية: رواد الأعمال ينظرون إلى التحديات باعتبارها فرصا للابتكار

رئيس الرقابة المالية: بناء قواعد البيانات وتحليلها أساس نجاح صياغة السياسات


كما تلتزم شركات التأمين بتهيئة بنيتها التكنولوجية للربط اللحظي، وتبادل المعلومات والاتصال رقميًا، والتأكد من سلامة نتائج اختبارات الاختراق والثغرات (Vulnerability test) و(Penetration test)، مع إخطار الهيئة بأي اختراقات أو مخالفات فور حدوثها. 

كذلك يتعين على شركات التأمين توفير قنوات لتحصيل أقساط التأمين إلكترونيًا، من خلال الشركات المقيدة بالسجل المعد لدى الهيئة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين، بما يضمن تحويلها مباشرة إلى حسابها.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية وإتاحة الخدمات الخاصة به لأكبر عدد ممكن وتعزيز الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام التكنولوجيا إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجيا المالية التحول الرقمي الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات الرقمي الخدمات الرقمية الخدمات الخاصة الضوابط الخاصة الشركات المرخص لها

مواد متعلقة

رئيس الرقابة المالية: بناء قواعد البيانات وتحليلها أساس نجاح صياغة السياسات

الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين يطلقان حملة قومية لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ماييلي يتقدم بهدف لـ بيراميدز أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعر الطويل في منام المتزوجة وعلاقته بزيادة الرزق

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads