بتخفيضات تصل لـ 20%، محافظ الدقهلية يشهد افتتاح هايبر ماركت ويتفقد المعرض الدائم بالمنصورة

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ظهر اليوم، هايبر ماركت بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، وذلك ضمن مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظة الدقهلية، وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير منافذ البيع المختلفة لتوفير سلع غذائية متنوعة بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن الأسرة المصرية.

وتفقد محافظ الدقهلية، أقسام بيع السلع المختلفة بالهايبر، مشيدا بحسن تنظيم المعروضات وجودتها، مشيرا إلى أن منافذ وهايبرات جهاز مستقبل مصر تمثل نموذجًا متميزا، في إطار خطة شاملة لدعم الأسواق المجتمعية ومبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعا مواطني الدقهلية إلى الاستفادة من الأسعار المخفضة فيها، والتفاعل مع الجهود الحكومية لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع، وطالب باقامة مثل هذا الهايبر في مدينة دكرنس ومختلف مدن المحافظة أسوة بهذا الهايبر المتميز.

مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية

تجدر الإشارة إلى أن الهايبر يضم، مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل، المجمدات، المكرونة، انواع مختلفة من الأرز، الألبان، المجمدات، الزيوت، العصائر، المنظفات، وغيرها من السلع، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، لضمان تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

وحضر مراسم الافتتاح، اللواء محمد فاروق المصري مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعقيد عمرو سعد عبد البديع قائد المنطقة الشرقية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والرائد محمد فاروق محمد قائد قطاع محافظة الدقهلية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والعميد محمد شريف محمود قائد ثاني قطاع محافظة الدقهلية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس اسامة محمود زيدان مدير سلسلة فروع سوبر توفير بمحافظة الدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة

وتفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية المختلفة والمقام أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الدقهلية، استمرار عمل المعرض بشكل يومي استجابة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من السوق الدائم هو توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية مخفضة تصل في بعض السلع لأكثر من 20%، بما يتناسب مع دخول الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والأجهزة التنفيذية، وأوضح أن أرض وباكيات المعرض بالمجان للعارضين ولابد أن ينعكس ذلك على تخفيض أسعار السلع الغذائية المعروضة واستفادة المواطنين من هذا التخفيض.

وأوضح "مرزوق" أن المعرض الدائم يضم أكثر من 13 شركة ومصنع عارض، إلى جانب منافذ لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك التي تتراوح أسعارها بين 40 و120 جنيهًا، فضلًا عن بيع البيض الأبيض والأحمر بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المجتمعية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية.

وحرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على مدى رضاهم عن السلع وأسعارها، الذين أكدوا رضاهم عن جودة السلع وملائمة أسعارها، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود السيد المحافظ الملموسة موجهين له الشكر على حسن الأداء وجولاته التي لا تتوقف حرصا منه على مصالح المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استفادة المواطنين من التخفيضات المقدمة بالمعرض والتفاعل مع جهود الدولة لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع، كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.

