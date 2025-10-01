المنصورة الأهلية الأولى على مستوى الجامعات في الأنشطة الطلابية

حققت جامعة المنصورة الأهلية المركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية، وحصدت الجائزة الذهبية في مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م، وذلك وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة المنصورة الأهلية حصدت الجائزة الذهبية في مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية"

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لرؤية جامعة المنصورة الأهلية ورسالتها، موضحًا أن الاهتمام بالأنشطة الطلابية يعد ركنًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب إلى جانب التميز الأكاديمي بما يترجم توجهات الدولة المصرية نحو جامعات عصرية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.

ركنًا أساسيًّا في بناء شخصية الطالب وفقا لاستراتيجية 2038

وأضاف أن فوز الجامعة يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لإعداد جيل من الشباب يمتلك مهارات القيادة والإبداع والابتكار، قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

جامعة المنصورة الأهلية أحد الأعمدة الراسخة للتعليم العالي الحديث في مصر

وثمّن رئيس الجامعة الدعم المؤسسي الذي تحظى به الجامعة، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على جهودهم المخلصة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز المشرّف، مؤكدًا أن جامعة المنصورة الأهلية تثبت يومًا بعد يوم مكانتها كأحد الأعمدة الراسخة للتعليم العالي الحديث في مصر.

تنفيذ 336 نشاطًا طلابيًّا

وكشفت الإحصائيات الرسمية للعام الجامعي 2024/ 2025 م عن تنفيذ 336 نشاطًا طلابيًا متنوعًا شمل مختلف المجالات الثقافية، الرياضية، الاجتماعية، الجوالة والخدمة العامة، الفنية، العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية، وهو ما يعكس حجم التفاعل والمشاركة الطلابية داخل الحرم الجامعي.

واختتم الدكتور شريف خاطر تصريحه بالتأكيد على أن هذا الفوز يعد انطلاقة قوية نحو مزيد من التميز والريادة، ليس فقط في الأنشطة الطلابية بل في شتى المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.

من جانبه، توجه الدكتور أحمد الشيخ، المشرف الأكاديمي على الأنشطة الطلابية بأسمى معاني الامتنان للدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة على دعمه لتطور الأنشطة الطلابية والتعليمية الغير مسبقة بالجامعة، كما توجه بالشكر لكل فريق العمل بالجامعة الذي أشرف على تنفيذ الأنشطة وإعداد التقارير، ولكل الطلاب الذين أبدعوا في تنفيذ كل الأنشطة من كل الأسر والكيانات الطلابية.

