الأربعاء 01 أكتوبر 2025
آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

سعر القصدير
سعر القصدير

يعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، حيث يدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، كما يعد من أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم 

 بلغ سعر القصدير اليوم 34,287  دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

