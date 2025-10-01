المشدد 3 سنوات لعامل زور محررات رسمية في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكشفت المعلومات وتحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الدراسية المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياه.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه، وبتفتيشه عُثر على هاتف محمول، وبفحصه فنيًّا تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهته، أقر المتهم بتورطه في تلك الجرائم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

