وزير الخارجية: مصر ترفض تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير أهالي غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء الأول من أكتوبر مع "نيلز أنين" وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والانمائي الألماني، وذلك على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا.

وثمن الوزير عبد العاطى عمق العلاقات المصرية الألمانية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، معربًا عن التطلع لتعميق هذه الشراكة التنموية في كافة المجالات خاصة فى مجالات الطاقة وانتقال العمالة والتدريب المهني، معربًا في هذا الصدد عن التقدير للتعاون القائم مع ألمانيا فى مجال انتقال العمالة، مرحبًا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الصدد مؤخرًا مع ولاية بافاريا الألمانية.

كما تم التطرق إلى مجالات التعاون في أفريقيا، حيث أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة الجانب الألماني في منتدى أسوان الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر الجارى، منوهًا بأهمية تعزيز التعاون بين الدولتين في أفريقيا عبر الاستفادة من كافة الأدوات المتاحة في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذي يعقد العديد من الورش والبرامج التدريبية للكوادر الأفريقية في مجالات حفظ وبناء السلام.

وقد تم التطرق خلال اللقاء لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث حذر الوزير عبد العاطي من خطورة ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع والتى وصلت إلى حد المجاعة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، منوهًا بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، داعيًا ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط على إسرائيل لدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولى، متناولًا خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التي تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع وهو الأمر الذي ترفضه مصر.

