خارج الحدود

صحة غزة: وفاتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية إحداهما طفل

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل وفاتين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة أحدهما طفل.

 

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء: إن الاحتلال يرتكب جريمة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجدي لضمان حرية وسلامة حركة المدنيين في القطاع.

 

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم الأربعاء، بسقوط 34 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 29 في مدينة غزة.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ الفلسطينية: إن هناك مصابين في قصف على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأشار مصدر في الإسعاف والطوارئ، بسقوط شهيد وعدة مصابين في قصف على منطقة النفق شمال شرقي مدينة غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة استشهاد أحد أفراد طواقمهم وإصابة آخرين برصاص مسيرة إسرائيلية.

بينما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال في مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الدفاع المدني الفلسطيني، أعلن عن إصابة 7 ضباط إنقاذ وإطفاء بقصف للاحتلال أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في مدرسة الفلاح بحي الزيتون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، عن استشهاد 59 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، بينهم 20 من طالبي المساعدات في وسط قطاع غزة وجنوبه.

وفي السياق ذاته نقل موقع "والا" عن مسئول أمني إسرائيلي قوله: إن القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة ولا نية لخفض شدة العمليات.

إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات العسكرية في غزة 

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيتحدد وفق الرد الذي ستقدمه حماس، مشيرا إلى أن الخطط العسكرية معتمدة على رد حماس على مقترحات ترامب.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام”. 

ترامب يحذر حماس من رفض مقترحاته

وأضاف ترامب: أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد، وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله.

وتسلمت حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقوم بدراستها للرد عليها.

حماس تدرس مقترح ترامب 

في السياق ذاته، أوضح عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، أن حماس منفتحة على كل مقترحات الحل، مع تأكيد قطر تسليمها المقترح الأمريكي حول قطاع غزة إلى حماس.

وقال بدران في تصريح: "إن الحركة "منفتحة على كل الأفكار والمقترحات للحل، لكن دون التنازل عن ثوابتها الوطنية".

كما شدد على أن "المقاومة ضد الاحتلال حق مشروع ويتوافق مع كافة القوانين الدولية"، وفق تعبيره.

بالتزامن، كشف مسئول فلسطيني مطلع أن حماس بدأت بدراسة خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في غزة، ضمن أطرها القيادية ومع الفصائل الفلسطينية. 

وقال المسئول وهو مقرب من حماس: إن الحركة "بدأت سلسلة المشاورات ضمن أطرها القيادية السياسية والعسكرية داخل فلسطين وفي الخارج وستقدم ردا وطنيا يمثلها والفصائل".

كما أوضح أن المشاورات "قد تحتاج إلى عدة أيام"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

كذلك، أكد مسئول فلسطيني آخر أن الحركة بدأت مشاوراتها حول الخطة، بعد أن "تسلمت نسخة من خطة ترامب من القطريين والمصريين". 

وشدد على أن حماس "حريصة على إنجاز اتفاق شامل لوقف الحرب بما يضمن انسحابا إسرائيليا كاملًا من القطاع وينهي الحصار المفروض منذ 2007 (على غزة) وإعادة إعمار القطاع".

وأضاف أن إسرائيل "تعطل دائما أي اتفاق لأنها تريد استمرار حرب الإبادة"، مشددًا على أن "الضمانات الدولية ضرورية".

