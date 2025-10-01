أشهرها ريمونتادا 2017، تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان قبل لقاء الليلة

يحمل تاريخ مواجهات برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الكثير من الإثارة والندية بين عملاقي إسبانيا وفرنسا.

فقد التقى برشلونة وباريس سان جيرمان في 15 مباراة ضمن البطولة القارية، جاءت نتائجها متقاربة بشكل كبير.

حقق برشلونة الفوز في 6 مباريات، بينما فاز باريس سان جيرمان في 5 مواجهات، وانتهت 4 لقاءات بالتعادل. وعلى صعيد الأهداف، سجل برشلونة 28 هدفًا مقابل 27 هدفًا للفريق الباريسي.

وتبقى هذه المواجهات واحدة من أبرز صراعات دوري الأبطال، حيث ارتبطت بذكريات تاريخية أبرزها الريمونتادا الشهيرة لبرشلونة، والتي جرت في 8 مارس 2017، وانتصارات باريس في السنوات الأخيرة، ما يجعل أي لقاء جديد بينهما محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

